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Fenerbahçe

Kruse fabrika ayarlarına döndü! Performansı zirve yaptı

Werder Bremen’deki gibi arkasındaki çok koşan, iki diri adam Alman yıldız Max Kruse'yi uçurdu. Ersun Yanal artık oyun planını forvet arkasında, serbest ya da sahte 9 numara pozisyonundaki Kruse’nin üzerine kuruyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 29 Ocak 2020 07:54

Fenerbahçe’nin çok iyi oynayıp 2-0 kazandığı Başakşehir maçında kilidi açan isim olan Max Kruse, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Kanarya'nın hocası bundan sonraki maçlarda oyun sistemini Alman futbolcuya göre şekillendirecek. Kruse; forvet arkasında, orta sahanın önünde serbest ya da sahte 9 olarak değerlendirilirken Werder Bremen'de olduğu gibi arkasında iki çok koşan, diri adam olacak: Ozan Tufan ile Luiz Gustavo…

VERİMLİLİĞİ ARTTIRILACAK

Maç başına 1.5 başarılı top sürme ortalamasıyla oynayan Kruse; Başakşehir karşısında bu istatistiğini 6'ya çıkardı. Alman yıldız ayrıca ceza sahasına Mehmet Topal, Mahmut, Elia, İrfan, Visca ve Crivelli'nin toplamı kadar isabetli pas attı: 7. Yanal, Kruse'den ikinci bölgeye gelerek top almasını istedi. Fener'in hocası bununla, Alman futbolcunun verimliliğinin daha da artmasını ve sarı- lacivertli takımın hücum gücünün daha da çeşitlendirmesini planlıyor.

Son güncelleme 07:55 | 29 Ocak 2020
Fenerbahçe Max Kruse
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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