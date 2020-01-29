Kruse fabrika ayarlarına döndü! Performansı zirve yaptı

Fenerbahçe’nin çok iyi oynayıp 2-0 kazandığı Başakşehir maçında kilidi açan isim olan Max Kruse, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Kanarya'nın hocası bundan sonraki maçlarda oyun sistemini Alman futbolcuya göre şekillendirecek. Kruse; forvet arkasında, orta sahanın önünde serbest ya da sahte 9 olarak değerlendirilirken Werder Bremen'de olduğu gibi arkasında iki çok koşan, diri adam olacak: Ozan Tufan ile Luiz Gustavo…

VERİMLİLİĞİ ARTTIRILACAK

Maç başına 1.5 başarılı top sürme ortalamasıyla oynayan Kruse; Başakşehir karşısında bu istatistiğini 6'ya çıkardı. Alman yıldız ayrıca ceza sahasına Mehmet Topal, Mahmut, Elia, İrfan, Visca ve Crivelli'nin toplamı kadar isabetli pas attı: 7. Yanal, Kruse'den ikinci bölgeye gelerek top almasını istedi. Fener'in hocası bununla, Alman futbolcunun verimliliğinin daha da artmasını ve sarı- lacivertli takımın hücum gücünün daha da çeşitlendirmesini planlıyor.