İnter Fiorentina maçı saat kaçta hangi kanalda? İtalya’da kupa için dev maç…

İtalya Kupsı bugün dev bir maç sahne olacak. Yarı finale kalan son ekip olmak isteyen İnter ve Fiorentina galibiyet için sahaya çıkacak.

Inter, son 16 turunda Cagliari’yi 4-1’lik skor ile eledi. Fiorentina ise Atalanta’yı 2-1 yenerek yoluna devam etti. İşte maça dair detaylar…

INTER FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Inter ile Fiorentina karşılaşacak. Mücadele 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak. Maçı bu akşam canlı yayınla aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

INTER FIORENTİNA MAÇI CANLI İZLE