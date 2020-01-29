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İnter Fiorentina maçı saat kaçta hangi kanalda? İtalya’da kupa için dev maç…
İtalya Serie A

İnter Fiorentina maçı saat kaçta hangi kanalda? İtalya’da kupa için dev maç…

İnter Fiorentina maçıyla İtalya Kupası’nda son yarı finalist belli olacak. Çeyrek finalde karşılaşacak olan İnter ve Fiorentina bu akşam zorlu maçta kozlarını paylaşacak. İnter Fiorentina maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme detayları...

29 Ocak 2020 13:35

İtalya Kupsı bugün dev bir maç sahne olacak. Yarı finale kalan son ekip olmak isteyen İnter ve Fiorentina galibiyet için sahaya çıkacak.

Inter, son 16 turunda Cagliari’yi 4-1’lik skor ile eledi. Fiorentina ise Atalanta’yı 2-1 yenerek yoluna devam etti. İşte maça dair detaylar…

INTER FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Inter ile Fiorentina karşılaşacak. Mücadele 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak. Maçı bu akşam canlı yayınla aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

INTER FIORENTİNA MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 13:36 | 29 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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