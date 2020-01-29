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Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Milan yarı finalde…
İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Milan yarı finalde…

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esti... Milan normal süresi 2-2 biten mücadelede Torino'yu 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 2-1 gerideydek maçı 2-2'ye getiren ve takımını uzatmalara taşıyan Çalhanoğlu 106'da bir gol daha atarak durumu 3-2'ye getirdi ve maçın yıldızı oldu.

29 Ocak 2020 07:26

İtalya Kupası’nda oynanan Milan-Torino çeyrek final mücadelesi müthiş anlara sahne oldu… San Siro’da oynanan ve normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalarda 4-2 kazanan Milan adını yarı finale yazdırdı. 6 gollü müthiş maçın adamı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.

Bonaventura’nın 12.dakikada attığı golle öne geçen ev sahibi Milan, 34 ve 71’de Gleison Bremer’in sayılarıyla 2-1 geriye düştü.

82’inci dakikada teknik direktör Stefano Pioli Krunic’in yerine Hakan Çalhanoğlu’nu oyuna aldı ve maç bir anda değişti.

90+1’de Samu Castillejo’nun asistinde golü bulan Çalhanoğlu durumu 2-2’ye getirerek maçı uzatmalara taşıdı.

106’da bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu Milan’ı öne geçiren golü kaydetti. San Siro tribünleri Hakan’ın o golüyle müthiş bir sevinç yaşadı.

108’de sahneye çıkan yeni transfer İbrahimovic de kapanışı yapan golü atarak maçın skorunu belirledi: 4-2.

Bu sonuçla Milan adını yarı finale yazdırırken Juventus’un rakibi oldu. Yarı final maçları 12 Şubat ve 4 Mart tarihinde eleme usulüyle oynanacak.

Son güncelleme 07:27 | 29 Ocak 2020
Hakan Çalhanoğlu italya kupası milan serie a
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2 Fenerbahçe
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19 10 36
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