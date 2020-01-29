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Göztepe Ufuk Ceylan ile anlaşmaya vardı
Süper Lig

Göztepe Ufuk Ceylan ile anlaşmaya vardı

Göztepe, tecrübeli kaleci Ufuk Ceylan’la her konuda anlaşma sağladı.

29 Ocak 2020 12:04

Süper Lig’de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe, sürpriz bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.

Ara dönemde Norveç’in Viking takımından sol kanat Zlatko Tripic ve Danimarka’nın Brondby ekibinden forvet Kamil Wilczek’i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar tecrübeli kaleci Ufuk Ceylan’la her konuda anlaşma sağladı. Son olarak BTC Türk Yeni Malatyaspor’da görev yapan 33 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla yalnızca 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Ufuk, kariyerine Altay’da başladı. Altay’ın ardından Manisaspor’a gelen deneyimli eldiven 2009-2010 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda 5 sezon görev yapan Ufuk Ceylan, Başakşehir, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’un kalesini korudu. Ufuk, kariyerinde Süper Lig’de 56, TFF 1’inci Lig’de ise 40 karşılaşmaya çıktı. Göztepe’nin transferin son gününe kadar savunmaya da bir takviye yapabileceği öğrenildi.

Son güncelleme 12:04 | 29 Ocak 2020
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