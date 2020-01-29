Galatasaray’da Onyekuru ve Andone müjdesi!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi ve dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Henry Onyekuru, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdi.

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık günü tedaviyle tamamladı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.