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Galatasaray’da Onyekuru ve Andone müjdesi!
Süper Lig

Galatasaray’da Onyekuru ve Andone müjdesi!

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sıtma teşhisi konulduktan sonra tedavisinden dolayı bir süre takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru ile sakatlığını atlatan Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

29 Ocak 2020 16:28

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi ve dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Henry Onyekuru, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdi.

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık günü tedaviyle tamamladı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Florin Andone (solda) [İHA]

Son güncelleme 16:28 | 29 Ocak 2020
florin andone galatasaray Henry Onyekuru
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