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Galatasaray şubatta İstanbul’da!
Galatasaray

Galatasaray şubatta İstanbul’da!

Galatasaray, önümüzdeki haftalarda oynayacağı 5 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 7 müsabakanın 6'sına İstanbul'da, 1'ine de deplasmanda çıkacak.

29 Ocak 2020 12:04

Süper Lig’in ikinci yarısına Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray’ı avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak. Ligde şubat ayında İstanbul’da olacak olan Cimbom, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak. Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ile Fenerbahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da Alanyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, o maçlar da dahil edildiğinde toplam 7 karşılaşmadan 6’sını İstanbul’da, 1’ini de deplasmanda oynayacak.

Galatasaray’ın bu süreçteki fikstürü şöyle:

Süper Lig

Galatasaray – Kayserispor (20. hafta)

Kasımpaşa – Galatasaray (21. hafta)

Galatasaray – Yeni Malatyaspor (22. hafta)

Fenerbahçe – Galatasaray (23. hafta)

Galatasaray – Gençlerbirliği (24. hafta)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Alanyaspor – Galatasaray

Galatasaray – Alanyaspor

Son güncelleme 12:04 | 29 Ocak 2020
galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
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