Fenerbahçe’ye kötü haberi Hakan Çalhanoğlu verdi: ‘Gelmek istiyordu ama…’

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Milan’ın sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez ile ilgili olarak, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’ndan açıklama geldi.

Maddi zorluklar nedeniyle bir türlü transferi noktalayamayan sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki sol beki İtalya takımlarından Napoli’ye kaptırdığı iddia edildi.

Konu hakkında TRT Spor’a açıklamalar yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ricardo Rodriguez, bana Fenerbahçe’yi sordu. Fenerbahçe için benimle ve Kjaer ile sık sık konuştu. Çok sıcak baktı Fenerbahçe’ye. Gelmeyi çok istiyordu ancak duyduğum kadarıyla olmadı. Ricardo Rodriguez’e Türkiye’den bahsettim. Bizim insanlarımızın ne kadar sıcak olduğunu anlattım. Bu transferi çok istiyordu. Maalesef olmadı ama çok istemişti. Herhangi bir sakatlığı yok, bizimle çalışıyor.”

Ricardo Rodriguez kimdir? Ricardo Rodriguez hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe ile adı anılan Ricardo Rodriguez hakkında birçok detay merak ediliyor. Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe`nin kadrosunda bulunma ihtimali olan Ricardo Rodriguez`in yaşı, mevkisi ve detaylar haberimizde... İlgili Haberi Oku