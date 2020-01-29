Ersanlı Milwaukee Bucks evinde galip

NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında karşılaştığı Wahington Wizards’ı 151-131 mağlup ederek üst üste 9. toplamda 41. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı’ndaki liderliğini sürdürdü. Milwaukee’de Ersan 20 dakika süre aldı ve 9 sayı, 5 ribaund, 2 asistle mücadele etti. Milwaukee Bucks’ta ayrıca Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı. Ligdeki 31. yenilgisini alan Wizards’ta ise Bradley Beal’in 47 sayı ve 6 asisti takımına yetmedi.

Cedi’den Pelicans potasına 9 sayı

New Orleans Pelicans deplasmanda mücadele ettiği Cleveland Cavaliers’ı 125-111 yenerek 19. galibiyetini elde etti. New Orleans’ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle, Brandon Ingram ise 24 sayı, 6 asistile oynadı. Bu sezonki 36. mağlubiyetini alan Cleveland’da ise milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Collin Sexton 24 sayıyla takımının en skoreri oldu. NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 115 – Golden State Warriors: 104

Charlotte Hornets: 97 – New York Knicks: 92

Cleveland Cavaliers: 111 – New Orleans Pelicans: 125

Miami Heat: 101 – Boston Celtics: 109

Toronto Raptors: 130 – Atlanta Hawks: 114

Milwaukee Bucks: 151 – Washington Wizards: 131

Memphis Grizzlies: 104 – Denver Nuggets: 96

Dallas Mavericks: 104 – Phoenix Suns: 133