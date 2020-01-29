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Bruno Fernandes, Manchester United’da
İngiltere Premier Lig

Bruno Fernandes, Manchester United’da

İngiltere Premier League ekibi Manchester United, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

29 Ocak 2020 23:01

İngiltere Premier League’de bekleneni veremeyen ve ikinci Manchester City’nin dahi 17 puan gerisinde 34 puanla 5. sırada yer alan Manchester United, uzun süredir uğraş verdiği Bruno Fernandes transferini bitirdi.

Kırmızı Şeytanlar, Portekiz takımı Sporting’in 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu 55 milyon Euro’luk bonservis bedeli ve 25 milyon Euro bonus karşılığında renklerine bağladı.

Futbol kariyerine Portekiz’in Boavista kulübü ile başlayan Bruno Fernandes sırasıyla Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lisbon takımlarında forma giydi.

2017 yılının temmuz ayından beri Sporting formasını giyen Portekizli futbolcu, bu sezon sahaya çıktığı 28 karşılaşmada 15 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 23:01 | 29 Ocak 2020
Bruno Fernandes İngiltere Premier League Sporting Lizbon
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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