Beşiktaş’tan TFF’ye Abdullah Avcı bildirimi! Resmen feshedildi…

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getirmeye hazırlanan Beşiktaş’ta, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevine resmen son verildi. Sezon başında siyah beyazlı takımın başına getirilen 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ın başında 27 maça çıktı.

Göreve geldiği andan itibaren eleştiri oklarının hedefi olan Avcı’nın sözleşmesinin feshedildiği TFF’ye bildirildi. Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar ligde oynadıkları son maçta, Göztepe karşısına yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıktı ve 2-1 mağlup oldu.

Avcı ile Beşiktaş arasındaki ipler, Türkiye Kupası’nda oynanan ve 3-2 kaybettikleri BB Erzurumspor maçının ardından koptu. “Kara Kartallar”, kupada BB Erzurumspor’a karşı her iki maçı da 3-2 kaybederek turnuvadan elendi.

Öte yandan Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, K Grubu’nda oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi alarak son sırada tamamladı.

Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava takımlarının yer aldığı grupta sadece 6 gol atan ve 15 gol yiyen siyah beyazlılar, grubu 3 puan ve eksi 9 averajla bitirdi.

Beşiktaş’ta, Ümraniye Tesisleri’ne giden teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve başladığının resmen açıklanması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Ümraniye`de! Resmi açıklama bekleniyor Beşiktaş`ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri`ne geldi. İlgili Haberi Oku