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Avustralya’nın genç kriket yıldızı Jake Fraser-McGurk’u maymun sakatladı! Dünya Kupası’nı yarıda bıraktı
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Avustralya’nın genç kriket yıldızı Jake Fraser-McGurk’u maymun sakatladı! Dünya Kupası’nı yarıda bıraktı

Avustralya'nın gelecekte en önemli sporcularından biri olması beklenen genç kriketçi Jake Fraser-McGurk, Dünya Kupası sorasında talihsiz bir olay yaşadı.

SKOR DIŞ HABER 29 Ocak 2020 08:49

Avustralya 19 Yaş Altı Milli Kriket Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele eden 17 yaşındaki Jake Fraser-McGurk, turnuvadan ülkesine erken dönmek zorunda kaldı. Güney Afrika’da düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Dünya Kupası’nda Avustralya’nın en önemli kozlarından biri olan Jake Fraser-McGurk, yüzüne saldıran maymun nedeniyle tedavi altına alındı. Apar topar Avustralya’ya dönen Jake Fraser-McGurk, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Turnuva devam ederken takımı yalnız bırakmanın çok üzücü olduğunu belirten Jake Fraser-McGurk, maymun saldırısı ile ilgili “Sanırım maymuna çok yaklaştığım için bu saldırıyı hak ettim. Bu hayatım boyunca unutmayacağım bir ders oldu. Şimdi tedavimi en kısa sürede tamamlayıp, yeniden sahalara dönmek için can atıyorum. Avustralya Milli Takımı’ndaki tüm ekibe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Dünya Kupası’na çeyrek finalde kaybeden Avustralya, turnuvada sıralama maçları oynayacak.

Son güncelleme 09:14 | 29 Ocak 2020
Avustralya Jake Fraser-McGurk kriket
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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