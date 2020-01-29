SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Corona alarmı! Durum kontrolden çıkıyor... Ölü sayısı hızla artıyor
AİHM’den tarihi karar! Tahkim Kurulu…
Süper Lig

AİHM’den tarihi karar! Tahkim Kurulu…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığına karar verdi.

29 Ocak 2020 08:16

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tarihi kararlara imza attı. Eski Trabzonsporlu futbolcu Ömer Rıza ve yardımcı hakem Serkan Akal'ın başvurularını haklı buldu. AİHM'nin kararında TFF Tahkim Kurulu'nun bağımsız ve tarafsız bir organ olmadığı, yapısının değiştirilmesi gerektiği bildirildi.

Maaşlarını ve primlerini ödemeyen Trabzonspor'dan ayrılan Ömer Rıza'yı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haksız bulmuş, Tahkim Kurulu ise futbolcunun ödeyeceği tazminat miktarını azaltmış ve sportif cezayı kaldırmıştı.

Mahkeme ayrıca 2015-16 sezonunda üst klasman listesinden çıkarılan Serkan Akal konusunda da TFF'yi ve kurullarını haksız buldu.

Son güncelleme 08:16 | 29 Ocak 2020
aihm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR