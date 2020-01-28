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Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri kısa sürede tükendi
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri kısa sürede tükendi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın en önemli maçının biletleri satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi.

28 Ocak 2020 12:02

Trabzonspor´un Süper Lig´in 20´nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler, satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi.

1 Şubat 2020 Cumartesi günü 20.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´ndaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Dev maçın bilet fiyatları şu şekildeydi:

Batı Alt VIP Tribün 1.000 TL

Batı Alt VIP Tribün 900 TL

Batı Alt VIP Tribün 750 TL

Batı Alt VIP Tribün 500 TL

Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 350 TL

Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 250 TL

Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200 TL

Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 175 TL

Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 125 TL (SKOR)

Son güncelleme 12:02 | 28 Ocak 2020
Fenerbahçe süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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