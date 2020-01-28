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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (28.01.2020)
Süper Lig

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (28.01.2020)

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 2.90'dan 2.50 şampiyonluk oranına düşen Fenerbahçe favori olarak gösterildi.

28 Ocak 2020 17:33

İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 19. haftada evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan lider Sivasspor’un puan kaybı iddaa oranlarında güncellemeye neden oldu.

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe yeni güncellemede de favori olarak gösterildi.

Sarı lacivertlilerin daha önce 2.90 olan şampiyonluk oranı 2.50’ye düştü. Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Sivasspor’un oranı ise 3.75’ten 4.00’e yükseldi.

Yeni Malatyaspor ile maçı ertelenen ve bu hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un oranı ise 5.50’den 6.00’ya çıktı.

İŞTE SON GÜNCELLENEN ORANLARI:

-Fenerbahçe: 2.50

-Sivasspor 4.00

-Trabzonspor: 6.00

-Başakşehir 6.00

-Galatasaray: 7.00

-Beşiktaş: 15.00

BİR ÖNCEKİ ORANLAR:

-Fenerbahçe: 2.90

-Sivasspor 3.75

-Trabzonspor: 5.50

-Başakşehir 5.50

-Galatasaray: 8.00

-Beşiktaş: 9.00

Son güncelleme 17:34 | 28 Ocak 2020
iddaa oran risk yönetimi şampiyonluk oranları süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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