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İtalya Serie A

Son dakika | Inter Christian Eriksen transferini resmen açıkladı

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyon olmak isteyen İnter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

28 Ocak 2020 16:21

Tottenham’ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter’e transfer oldu… Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin uzun süredir kadrosunda görmek istediği Eriksen, Milano’ya gelerek kendisini yeni takımına bağlayan imzayı attı. İnter 20 milyon Euro ödediği yeni transferi Eriksen’e 4.5 yıllık imza attırdı.

Eriksen’i 9 Şubat günü oynanacak Milan derbisinde oynatmayı hedefliyor. İtalyan devi daha önce Fenerbahçe’den ayrılan Victor Meses’i kadrosuna katmıştı. 2013 yazında Ajax’tan 13 milyon 500 bin euro’luk bedelle Tottenham’a transfer olan Eriksen, bu kulüpte toplamda 305 maça çıkarken rakip ağları 69 kez havalandırdı.

Eriksen bu sezon forma giydiği 28 maçın yarısında 11 şansı bulurken, 3 gol ve 3 asistle beklentilerin uzağında kaldı. Inter, Christian Eriksen transferini “Perdeleri kaldırın” paylaşımıyla duyurdu.

Son güncelleme 16:28 | 28 Ocak 2020
Christian Eriksen İNTER premier lig serie a Tottenham transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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