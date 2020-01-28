Son dakika | Galatasaray’da Falcao ve Saracchi şoku! Resmi açıklama geldi…

Süper Lig’in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Falcao ve Saracchi’den kötü haber geldi. Oyuncuların sağlık durumu ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınlayan sarı kırmızılı kulüp hem Falcao’nun hem de Saracchi’nin sağ uyluk arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İki oyuncunun da Kayserispor maçında oynaması beklenmiyor.

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır.

FENERBAHÇE MAÇINI KAÇIRMA İHTİMALLERİ VAR

Falcao ve Saracchi’nin durumuyla ilgili SKOR’a bilgi veren Marmara Üniversitesi Spor Genetiği Uzmanı Doç. Dr. Korkut Ulucan iki oyuncunun da sahalara dönüş süresinin 3-4 haftayı bulabileceğini belirtti. Oyuncuların yaşadığı adale sakatlıklarının kanama nedeniyle ciddi bir boyutta olabileceğini belirten Ulucan, ”Zorlamanın derecesini bilmek lazım ancak kanamanın tespit edilmesi ciddi bir deformasyona işarettir. Bu nedenle tedavi sürecine bağlı olarak hem Falcao’nun hem de Saracchi’nin sahalara dönüşü 3-4 haftayı bulabilir” ifadelerini kullandı.

Falcao ve Saracchi’nin sakatlıklarının 1 ayı bulması durumunda iki oyuncunun da Kayseri, Kasımpaşa (D), Yeni Malatya, Fenerbahçe (D) maçlarında forma giymesi beklenmiyor.