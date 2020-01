Portekizli efsane isim Luis Figo’nun Kobe Bryant paylaşımı tepki çekti

Geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, sadece basketbol dünyasını değil, tüm spor dünyasını şoke etti. Dünya yıldızlar, Kobe Bryant’ın hayatını hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler. Ancak bunlardan Portekiz futbolunun efsane isimlerinde Luis Figo’nun yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında sert bir şekilde eleştirildi.

Dikkatli sosyal medya kullanıcıları, Luis Figo’nun yaptığı paylaşım ile bir başka Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun paylaşımı arasındaki benzerliği hemen anladı. Kullanılan kelimelerden, emojilere kadar bire bir aynı olan mesaj, tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Luis Figo’yu, duygularını anlatan bir mesaj yazmak yerine, Cristiano Ronaldo’nun mesajını kopyalayıp yapıştırmakla suçladı.

Tıpa tıp aynı olan iki mesajda tek fark, kullanılan fotoğraflar oldu. Figo’nun mesajının, Ronaldo’nun paylaşımdan yaklaşık üç saat sonra olması da dikkat çekti.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020