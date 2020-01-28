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NBA

Portekizli efsane isim Luis Figo’nun Kobe Bryant paylaşımı tepki çekti

Portekizli efsane eski futbolcu Luis Figo'nun, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, tepkilere neden oldu.

SKOR DIŞ HABER 28 Ocak 2020 15:26

Geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, sadece basketbol dünyasını değil, tüm spor dünyasını şoke etti. Dünya yıldızlar, Kobe Bryant’ın hayatını hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler. Ancak bunlardan Portekiz futbolunun efsane isimlerinde Luis Figo’nun yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında sert bir şekilde eleştirildi.

Dikkatli sosyal medya kullanıcıları, Luis Figo’nun yaptığı paylaşım ile bir başka Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun paylaşımı arasındaki benzerliği hemen anladı. Kullanılan kelimelerden, emojilere kadar bire bir aynı olan mesaj, tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Luis Figo’yu, duygularını anlatan bir mesaj yazmak yerine, Cristiano Ronaldo’nun mesajını kopyalayıp yapıştırmakla suçladı.

Tıpa tıp aynı olan iki mesajda tek fark, kullanılan fotoğraflar oldu. Figo’nun mesajının, Ronaldo’nun paylaşımdan yaklaşık üç saat sonra olması da dikkat çekti.

UEFA’da yönetici olarak çalışan Luis Figo, futbolculuk kariyerinde ise Barcelona, Real Madrid ve Inter gibi Avrupa’nın dev takımlarında oynadı. Kariyerine Sporting Lizbon’da başlayan Luis Figo, 1995 yılında geldiği Barcelona’da efsane isimler arasına girdi. 5 yıl giydiği Barcelona’dan Real Madrid’e transferi, Katalan taraftarlar tarafından protestolara neden olan Luıis Figo, kariyerine Inter’de son verdi.

Son güncelleme 15:38 | 28 Ocak 2020
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