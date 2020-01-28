Paulo Coelho’dan Kobe Bryant hayranlarını yıkan karar!

Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Dünyayı yasa boğan ölüm sonrası birçok ünlü üzüntüsünü dile getiren açıklamalar yaparken, Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun açıklaması, Kobe Bryant hakkında bilinmeyen bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı. Paulo Coelho, Kobe Bryant ile birlikte bir çocuk kitabı yazmaya başladıklarını söyledi.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, Kobe Bryant ile birlikte yazmaya başladıkları kitabı, efsane ismin ölümünün ardından bitirmemeye karar verdiğini belirtti. Kobe Bryant olmadan kitabı yazmaya devam etmenin bir anlamı olmadığının altını çizen Paulo Coelho, şimdiye kadar yazdıkları bölümleri sildiğini söyledi. The Associated Press’e konuşan Paulo Coelho, 2016 yılından bu yana kitap projesi hakkında Kobe Bryant ile çalıştıklarını açıkladı.

Paulo Coelho, İsviçre’nin Geneva şehrindeki evinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiğini öğrendikten birkaç saat sonra kitabın taslağını silmeye karar verdim. Çünkü bu kitabı o olmadan yayınlamak bana doğru gelmedi. Bu kitabı onsuz yayınlamanın hiçbir anlamı yok. Ondan öğrendiğim şeyleri, ne kadar yaşamın kendisinden büyük bir insan olduğunu bir gün yazabilirim ama bu çocuk kitabı basılmayacak. Bu trajik ölüm, onun sadece ABD için değil, dünya için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.”

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BRYANT HAYRANLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Paulo Coelho’nun bu kararı, Kobe Bryant hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Efsane ismin hayranları, Brezilyalı yazara sosyal medya üzerinden taslağı silmemesi konusunda çağrıda bulundular.

Brezilyalı yazarı mesaj yağmuruna tutan Kobe Bryant hayranları, yine de Paulo Coelho’nun taslağı silmesine engel olamadılar.