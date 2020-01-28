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NBA

NBA logosuna Kobe Bryant’ı istediler

Trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısını yaşatmak için, NBA logosunun değiştirilmesi ve Los Angeles Lakers efsanesinin silüetinin koyulması için kampanya başlatıldı.

SKOR DIŞ HABER 28 Ocak 2020 08:11

NBA ve Los Angeles Lakers’ın gelmiş gelmiş en büyük efsanelerinden biri olan Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu. Tüm dünyayı yasa boğan bu olay sonrası yıldız isimler, üzüntülerini paylaştı. Taraftarlar tarafından başlatılan bir kampanya ise Kobe Bryant’ı ölümsüzleştirmeye yönelik oldu.

Başlatılan imza kampanyasında NBA logosunda Kobe Bryant’ın slüetinin koyulması istendi. Kısa süre içinde milyonlarca insanın imzaladığı kampanya, oldukça etkili oldu. NBA’de oynayan Phoenix Suns oyun kurucusu Jamal Crawford ve Boston Celtics’in eski yıldızı Paul Pierce da kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı. Pierce, TMZ’ye yaptığı açıklamada “Basketbola ve bizim kuşağımıza etkisi inanılmaz derecede büyük bir isimdi. Ancak NBA logosuna Kobe Bryant’ı koyarak, O’nu sonsuza dek yaşatabiliriz” ifadelerini kullandı.

NBA’de 1971 yılından bu yana kullanılan logoda Los Angeles Lakers’ın eski efsanelerinden Jerry West’in silüeti yer alıyor.

28 Ocak 2020 LeBron James`ten Kobe Bryant`a söz: Senin mirasını devam ettireceğim Los Angeles Lakers`ın yıldızı LeBron James, efsane Kobe Bryant`ın hayatını kaybetmesinin ardından Instagram`dan bir paylaşımda bulunarak duygusal açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:54 | 28 Ocak 2020
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