Mehmet Demirkol: Galatasaray’da cuma günü iç savaş vardı!

Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında 2-1 kaybettiği maçla ilgili devam eden ‘kural hatası’ tartışmalarına değinen Mehmet Demirkol, ”Federasyon ben hiçbir şartta maç tekrarı yapmam diye açıklaması yapsın. Kural hatası arıyorsak, bundan daha fecisini bulmak zor” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın deplasmanda kazandığı maçı da değerlendiren ünlü yorumcu ‘Galatasaray’da cuma günü bildiğin iç savaş vardı, pazar günü de iyi bir deplasman oyunu’ dedi. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

‘KARDEŞİM BEN HİÇBİR ŞARTTA MAÇ TEKRARI YAPMAM!’

“Beşiktaş maçında sonucu etkileyen bir kural hatası var. Sonucu etkileyen bir kural hatası. Bundan başka skoru etkileyen hata ne olabilir ki? Yanlışlıkla 2 adam atsan bu kadar etkilemez. Federasyon olsam sezon başı ya da hemen şu açıklamayı yaparım; ‘Kardeşim ben hiçbir şartta maç tekrarı yapmam. Ne olursa olsun. Hakem hatası falan tanımam. Oyunun kendisiyle ilgili hatalarda maç tekrarı olmaz’ diye açıklasınlar eğer bu sonucu etkilemiyor deniyorsa. Kural hatası arıyorsak, bundan daha fecisini bulmak zor. Üzücü Göztepe açısından ama öyle çünkü Göztepe’nin bir suçu yok. Eğer bu maç yenilenmezse, artık hiçbir maç yenilenemez.”

‘OĞUZHAN’IN GİTMESİ DOĞRU TERCİH’

”Beşiktaş’ın Oğuzhan’a 2 senedir ihtiyacı vardı. Oğuzhan, şu zamana kadar bunu veremedi. Ben gitmesinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yeniden başlayabileceği bir yerde EURO 2020’ye hazırlanmak, orada olmak, daha sonra güçlü bir şekilde devam etmek istemesini doğru buluyorum.”

‘GERRARD’IN ADI GEÇİYORDU AMA…’

“Şu anda Beşiktaş için doğru hoca yok! Teknik direktörünü yeniliyorsan, birlikte çalışmak istediği insanlara da okey diyeceksin. 700 milyon lira açık varsa Mayıs’a kadar, kimi getireceksin, nasıl getireceksin? Steven Gerrard’ın adı geçiyordu. Yazdan beri bu yönetimin aklında olan bir isim. Sen Gerrard’a gel dediğin zaman ‘maaşlar ödenmiyor sizde di mi; çok iyi mi! diyecek?”

‘1 PUAN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR’

“D.G. Sivasspor’un son 10-15 dakikada oynadığı oyunla aldığı 1 puan, 3 puandan belki değerli olabilir; doğru kullanılırsa. Ben D.G. Sivasspor açısından daha pozitif bakıyorum dünkü maçın sonucuna ve maçın sonundaki oyuna.”

‘İŞ AHLAKI OLARAK BU OLMAZ’

“Sahada şu vakit geçirme işini bir kere sadece hakemlerin üzerine bırakamayız. Seyircinin, oyuncunun, teknik direktörlerin, kulüplerin ve kulüpler birliğinin her bir dakikanın oynanması gerektiğine ikna olması ve bunu sindirmesi lazım. İş ahlakı olarak da bunun tersini yapmanın ayıp olduğunu anlaması lazım. Bu olmaz.”

‘BİLDİĞİN İÇ SAVAŞ VARDI’

”Galatasaray, son 2-3 sezondaki en iyi deplasman maçlarından birini oynadı. Galatasaray’da cuma günü bildiğin iç savaş vardı, pazar günü de iyi bir deplasman oyunu… Ancak Fatih Terim’le olabilecek bir şey bu. Sev sevme, beğen beğenme. Olacak iş değil”

‘1 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR OYUN GÖRDÜ TARAFTARLAR’

“Çok uzun zamandır Fenerbahçe Stadı’nda böyle bir şampiyonluk gümbürtüsü duymamıştım, her şeyiyle… Ersun hocayı 1 senedir burada çok eleştirdik ama cumartesi akşamı itibarıyla eleştirecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe taraftarının da Ersun Yanal’ı çağırmasının sebebi bu oyundu. 1 yıldır ilk defa 90 dakika boyunca böyle bir oyun gördü taraftarlar.’

‘GUSTAVO-OZAN İKİLİSİ BOZULMAZ’

”Jailson iyi gidiyor. Luiz Gustavo diye, her yere yetişen bir adam var. Ozan Tufan var. Fenerbahçe, orayı iyi kurdu. M. Başakşehir’e karşı oyun üstünlüğünü bu kadar fazla ele almak kolay değil. Gustavo-Ozan bozulmaz, gereksiz macera olur. Ozan olduğu zaman L. Gustavo’nun nasıl rahat hareket ettiğini de gördük. Öbür türlü neredeyse stoper gibi oynuyor. Kruse’yle Emre’nin birlikte oynamayacağı belli oldu. Emre, bu takımın temel direği değil, kreması çileği neyse o’su olacak. Gerektiğinde girip bir şeyleri halledecek.”