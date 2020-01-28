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MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu | TFF 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük konuğu Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Nefes kesen maçın son üç golü ikinci yarının uzatma dakikalarında geldi! Altınordu, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle 3-2 öne geçti, 90+8'de ise Karagümrük 3-3'ü buldu!

28 Ocak 2020 00:21

TFF 1. Lig’in 19. haftasının kapanış müsabakasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 24’e, İzmir ekibi ise puanını 20’ye yükseltti. İnanılmaz maçta 6 kez gol sesi çıkarken bu gollerin üçü ikinci yarının uzatma dakikalarında geldi.

Karşılaşmada, Fatih Karagümrük, 44’üncü dakikada Jorquera ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda Altınordu 63’üncü dakikada Kemal Rüzgar’ın attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 70’inci dakikada bu gole Ramazan Civelek ile cevap veren ev sahibi tekrar öne geçti: 2-1.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında İzmir ekibi, Kemal Rüzgar’ın 2 dakikada attığı iki golle mücadelede öne geçti: 2-3. Son dakikalarının nefes kestiği mücadelede Karagümrük 90+7’nci dakikada penaltı kazandı. 90+8’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Jorquera maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

STAT: Vefa

HAKEMLER: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer – Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)

ALTINORDU: Erhan Erentürk – Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

GOLLER: Dk. 44 – Dk. 90+8 (P) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük) – Dk. 63 – Dk. 90+2 – Dk. 90+4 Kemal Rüzgar (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Zeki Yıldırım, Alparslan Erdem, Aykut Özer (Fatih Karagümrük) – Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

Son güncelleme 00:21 | 28 Ocak 2020
altınordu Fatih Karagümrük tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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