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Los Angeles derbisi ertelendi
NBA

Los Angeles derbisi ertelendi

Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasında oynanacak olan derbi maç, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi.

SKOR DIŞ HABER 28 Ocak 2020 07:41

NBA’de bu sabaha karşı oynanacak olan Los Angeles derbisi, Los Angeles Lakers takımının efsane ismi Kobe Bryant’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle oynanmadı. NBA yönetimi, Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasında Staples Center’de oynanacak maçın başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Ertelemeye neden olarak Lakers kulübünün yaşadığı kayba saygı olarak açıklandı. Yapılan açıklamada “Lakers organizasyonunun efsane ismi Kobe Bryant, kızı Gianna ve helikopterde bulunan diğer kişilerin hayatını kaybettiği trajik kaza nedeniyle maçın  ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasındaki karşılaşmanın ne zaman oynanacağı belirtilmedi.

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Son güncelleme 07:42 | 28 Ocak 2020
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