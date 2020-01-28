Los Angeles derbisi ertelendi

NBA’de bu sabaha karşı oynanacak olan Los Angeles derbisi, Los Angeles Lakers takımının efsane ismi Kobe Bryant’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle oynanmadı. NBA yönetimi, Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasında Staples Center’de oynanacak maçın başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Ertelemeye neden olarak Lakers kulübünün yaşadığı kayba saygı olarak açıklandı. Yapılan açıklamada “Lakers organizasyonunun efsane ismi Kobe Bryant, kızı Gianna ve helikopterde bulunan diğer kişilerin hayatını kaybettiği trajik kaza nedeniyle maçın ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasındaki karşılaşmanın ne zaman oynanacağı belirtilmedi.

Son dakika... Kobe Bryant hayatını kaybetti! Ölen 9 kişinin kimlikleri belirlendi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Kaliforniya`da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Helikopterde 9 kişinin bulunduğu ve kimsenin kurtulmadığı açıklandı. Kazanın mekanik bir arızadan değil hava koşullarından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.... İlgili Haberi Oku