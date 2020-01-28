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LeBron James’ten Kobe Bryant’a söz: Senin mirasını devam ettireceğim
NBA

LeBron James’ten Kobe Bryant’a söz: Senin mirasını devam ettireceğim

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, efsane Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından Instagram'dan bir paylaşımda bulunarak duygusal açıklama yaptı.

28 Ocak 2020 07:56

Efsane Kobe Bryant’ın trajik bir şekilde hayatını kaybettikten sonra Los Angeles Lakers, LeBron James ilk kez açıklama yaptı. Philadelphia ile oynanan maçtan dönerken haberi uçakta alan ve apronda gözyaşlarına hakim olamayan James, Instagram’dan Kobe için veda yazısı paylaştı.

“Abim” diye söz ettiği Kobe’nin mirasını devam ettireceğini belirten LeBron James, şu ifadeleri kullandı;

“Hazır değilim ama işte başlıyorum. Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Sadece seni, Gigi'yi, sahip olduğumuz dostluğu, bağı, kardeşliği düşünüyorum. Pazar sabahı Philly'den LA'ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yük artık beni sırtımda ve devam ettirmek benim bir sorumluluğum. Cennetten beni izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum, başaramıyorum. Tekrar buluşacağız kardeşim.”

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Son güncelleme 08:39 | 28 Ocak 2020
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