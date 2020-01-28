Kaybımız büyük! Kobe daha yeni başlamıştı

Pazar akşamı 22.30 sularında eve yürürken whatsapp NBA grubumuza kuzenim Ali’den bir mesaj düştü, ‘Kobe Bryant olmus’ yazıyordu. Cümledeki belirtisiz nesne yokluğuna takılarak ‘Kobe yine ne olmuş’ diye düşündüm. Aslında böyle düşünmekte haklıyım çünkü Kobe bir süredir emekliydi ve istediği her şeyi olabiliyordu. İkinci mesaj ‘helikopter kazasında’ diyordu. O zaman kafamda düzelttim mesajı ama “Kobe Bryant ölmüş” cümlesi kafama yatmadı. Sonrası bir süre daha inkar ve gözümüzde yaşlarla yaptığımız haberler…

Gözyaşlarının, Kobe’nin ölümünün çok sayıda insanı sarsmasının bir dolu nedeni var. Oyuncu olarak başardıkları, ilham verdikleri, çok genç olması gibi. Ama kalbimizi kıran başka bir şey de Kobe’nin emekliliğinden mahrum kalmak oldu. Kaybettik. LA polis departmanı helikopterlerinin bile havalanmadığı göz gözü görmeyen bir sabah, hiç kalkmaması gereken bir helikopterde, pisi pisine.

EMEKLİLİKTE DAHA DA YÜKSELDİ

NBA yıldızları emekli olduktan sonra genelde bocalar, ‘sadece ünlü’ kalır, basketbol maçlarında halkı selamlar, en iyi senaryoda yorumculuğa geçiş yapar. Kobe için ise işler böyle gelişmedi, Mamba’nın bambaşka yönleri ortaya çıktı. Basketbola veda ederken bile emekliliğinin ne kadar muazzam olacağını göstermeye başlamıştı. ‘Sevgili basketbol’ diye aşık olduğu spora seslendiği ve kendi sesiyle okuduğu kısa filmle Oscar kazandı. Son maçında 61 sayı atmak yetmedi tabii, hikaye anlatılacaksa da en iyi o anlatmalıydı. (Ben değil ‘Akademi’ diyor)

Babamın çoraplarını yuvarlayıp maç kazandıran şutu attığımı hayal ettiğim andan itibaren / Gerçek olduğunu bildiğim bir şey vardı / Sana aşık oldum / O kadar derin bir aşk ki bu her şeyimi verdim / Zihnim ve bedenimden ruhuma kadar / Sana aşık 6 yaşında bir çocuk olarak / Asla tünelin sonunu görmedim / Sadece kendimi birinden çıkarken gördüm.

İtiraf edeyim, onun hikaye anlatma becerisi basketbolu kadar etkiledi beni. 19 Ekim 2017’de korkunç bir sakatlık yaşayan Celtics oyuncusu Gordon Hayward’a bir mektup yazdı. Artık iç görü geliştirme ve bunu aktarma konusunda karşımızda elit seviyede bir hikaye anlatıcı vardı. Zaten biliyorsunuz aşağısı asla kesmiyor.

“Mutsuz ol. Sinirlen. Hayal kırıklığına uğra. Çığlık at. Ağla. Yüzünü as. Yarın sabah hepsinin bir kabus olduğunu düşünerek uyanacaksın ama hepsi fazlasıyla gerçek. Kızgın olacaksın, bir gün öncesine dönmek isteyeceksin. O pozisyondan bir öncesine. Ama gerçek geri döndürülemez ve sen de döndürmemelisin…”

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Oyuncuyken her zaman herkesin sevdiği bir isim olmamıştı. İşler onun kontrolünde olduğu sürece çıkacak her sonuçla yaşamaya razıydı. Özellikle de maç sonlarında. Bu onun hem güçlü hem de güçsüz tarafıydı. Ama yaş aldıkça olgunlaştı, emeklilik günlerinde de hayatının kontrolü hep ondaydı ve bu kontrolcülük artık onun zaafiyeti olmaktan çıkmıştı. Oyun dışı kaldığında tökezleyen NBA yıldızlarının aksine bir çiçek gibi açtı emekli Kobe.

Kızının basketbol takımını çalıştırmaya başladı.

Yeteneklerini babasından alan (ve kaybettiğimiz) Gigi’nin gelişimi ile birebir ilgileniyordu.

Nike ile birlikte Mamba Lig adlı Genç Basketbol Ligi’ni kurdu.

Mamba Spor Akademisi’ni kurdu. (Kaza günü oraya gidiyorlardı)

Mamba mantalitesini anlatan bir kitap yazdı.

Espn’e kapalı devre bir basketbol analiz programı yaptı.

Bazı NBA oyuncularına arka planda koçluk yaptı.

Alibaba Grup ile işbirliği yaptı, Çin’de basketbol elçisi oldu.

Bryant Stibel adlı girişim sermaye fonunu kurdu. Medya, teknoloji alanlarında yatırımlar yapan Bryant Stibel’in bugünkü değeri 2 milyar dolar.

Bryant Stibel’den bağımsız yatırım yaptığı spor içeceği Body Armor’ın bir kısmı Coca Cola’ya satıldı.

Liste uzar. En son Paulo Coelho ile birlikte bir çocuk kitabı yazıyordu. Brezilyalı yazar, Kobe’nin ölümünden sonra tüm kitabı sildiğini açıkladı: “Onsuz yayınlamanın hiçbir anlamı yok, Ondan öğrendiğim şeyleri, ne kadar yaşamın kendisinden büyük bir insan olduğunu bir gün yazabilirim ama bu çocuk kitabı basılmayacak.”

Kobe artık yok. Ve bugün biz sadece olağanüstü başarılar kazanmış bir adamı değil gelecekte yapacaklarını da özlüyoruz.

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