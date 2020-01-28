SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: SÖZCÜ barınma ve ısınma sorunu yaşayan depremzedelerle konuştu
‘Göztepe’nin Çocuğu’ yeniden doğdu!
Göztepe

‘Göztepe’nin Çocuğu’ yeniden doğdu!

Geçtiğimiz sezon taraftarlarla tartışan ve kadro dışı kalan 'Göztepe'nin Çocuğu' lakaplı Halil Akbunar, son haftalarda yükselen formu ile taraftarın sevgilisi oldu.

28 Ocak 2020 13:26

Süper Lig’de Beşiktaş’ı yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda 2-1 yenen Göztepe’de statta ilk gole imza atan kanat oyuncusu Halil Akbunar adeta yeniden doğdu. Göztepe altyapısından yetişip sarı-kırmızılı formayı 2’nci Lig ve 1’inci Lig’de de terleten 26 yaşındaki futbolcu bu sezon formunun zirvesine çıktı. Geçen sezon 27’nci haftada 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve tribünlerin tepkisini çekip bir süre kadroya alınmayan Halil, son haftalarda gösterdiği performansla futbolseverlerin yeniden sevgilisi oldu.

‘Göztepe’nin Çocuğu’ olarak anılan Halil Akbunar, son 8 maçta 5 kez ağları havalandırarak takımının en büyük kozu haline geldi. Gösterdiği mücadeleyle de herkesten tam not alan Halil, şimdi gözünü milli formaya çevirdi. Göztepe’nin Beşiktaş maçını izleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de dikkatini çeken oyuncunun ay-yıldızlı ekibimize yakın olduğu ifade edildi.

Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatan Halil’i ayrıca birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.

Son güncelleme 13:26 | 28 Ocak 2020
göztepe halil akbunar
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR