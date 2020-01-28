SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: SÖZCÜ barınma ve ısınma sorunu yaşayan depremzedelerle konuştu
Göztepe’den Beşiktaş’a sert tepki: Bizim olduğumuz masaya…
Göztepe

Göztepe’den Beşiktaş’a sert tepki: Bizim olduğumuz masaya…

Göztepe Başkan Vekili Talat papatya, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

28 Ocak 2020 12:58

Süper Lig’de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın maç sonrası sarf ettiği, “Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak, yumruğunu vurdu mu artık yıkıp geçecek” sözlerini değerlendiren Papatya, “Biz Göztepe olarak her zaman sporun centilmence ve fair-play çerçevesi içinde oynanması taraftarıyız. Ancak bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz. Buna asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

Beşiktaş’ın Göztepe’nin attığı ikinci golden önce kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yapmasını da yorumlayan Papatya, “Yönetimi kurulu olarak toplanırız, bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaparız. Göztepe camiası rahat olsun” dedi.

Son güncelleme 12:58 | 28 Ocak 2020
beşiktaş göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR