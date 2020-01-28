Göztepe, Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı!

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Göztepe, 25 yaşındaki Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Sezon başında Anderlecht’ten kiralık olarak transfer edilen Gambiyalı stoper, bu sezon ligde 2, Türkiye Kupası’nda 3 maça çıktı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kamuoyunun Bilgisine: Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Sanneh’e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”