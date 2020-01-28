SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Manisa'da depremin yeni adresi Sındırgı olur
Göztepe, Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı!
Süper Lig

Göztepe, Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Göztepe, sezon başında kadrosuna kattığı Bubacarr Sanneh'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

28 Ocak 2020 19:00

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Göztepe, 25 yaşındaki Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Sezon başında Anderlecht’ten kiralık olarak transfer edilen Gambiyalı stoper, bu sezon ligde 2, Türkiye Kupası’nda 3 maça çıktı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kamuoyunun Bilgisine: Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Sanneh’e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”

Son güncelleme 19:00 | 28 Ocak 2020
Bubacarr Sanneh göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR