Galatasaray’ı Emre Akbaba uçurdu!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan ancak 2019-2020'nin ilk devresinde çok sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın yüzü gülmeye başladı. Sakatlıklar ve eldekilerin formsuzluğu nedeniyle oturmayan futbol, yeni yılla birlikte değişim gösterdi. Bu değişimin temel taşlarından biri Emre Akbaba oldu. Gurbetçi yıldız, devre arasının en önemli transferi oldu. 27 yaşındaki oyuncu; 15 Ocak'taki Çaykur Rizespor (kupa), 19 Ocak'taki Denizlispor ve 26 Ocak'taki Konyaspor maçlarında ilk 11'de başlayıp 1'er gol attı. Emre Akbaba'nın hücum etkinliği, Falcao'ya da yansıdı. Kolombiyalı süper yıldız da son 2 lig maçını boş geçmedi. Cimbom'un Emre Akbaba ile hücum etkinliğinin artması, arkadaki oyuncuları da rahatlattı. Savunma oyuncuları veya savunmaya dönük orta sahalar, daha iyi kademeye girip ilk topa daha rahat basmaya başladı.

TERİM MEMNUN KALDI

Üç gollü Konyaspor galibiyeti ve son 3 maçtan alınan 9 puan, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Terim, hücumu düşünme, rakibe az pozisyon verme ve savunma-orta saha-hücum koordinasyonundan memnun kaldı