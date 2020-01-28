SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Corona'da korkulan oluyor! Ölü sayısı hızla artıyor, vakalar dehşet boyutlarda
Galatasaray’ı Emre Akbaba uçurdu!
Süper Lig

Galatasaray’ı Emre Akbaba uçurdu!

Galatasaray'da ligin ilk devresinde oturmayan futbol, Emre Akbaba olumlu değişim gösterdi. Milli futbolcu, ara transferin en önemli takviyesi oldu; Falcao ve savunmacılar da rahatladı.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 28 Ocak 2020 07:36

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan ancak 2019-2020'nin ilk devresinde çok sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın yüzü gülmeye başladı. Sakatlıklar ve eldekilerin formsuzluğu nedeniyle oturmayan futbol, yeni yılla birlikte değişim gösterdi. Bu değişimin temel taşlarından biri Emre Akbaba oldu. Gurbetçi yıldız, devre arasının en önemli transferi oldu. 27 yaşındaki oyuncu; 15 Ocak'taki Çaykur Rizespor (kupa), 19 Ocak'taki Denizlispor ve 26 Ocak'taki Konyaspor maçlarında ilk 11'de başlayıp 1'er gol attı. Emre Akbaba'nın hücum etkinliği, Falcao'ya da yansıdı. Kolombiyalı süper yıldız da son 2 lig maçını boş geçmedi. Cimbom'un Emre Akbaba ile hücum etkinliğinin artması, arkadaki oyuncuları da rahatlattı. Savunma oyuncuları veya savunmaya dönük orta sahalar, daha iyi kademeye girip ilk topa daha rahat basmaya başladı.

TERİM MEMNUN KALDI

Üç gollü Konyaspor galibiyeti ve son 3 maçtan alınan 9 puan, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Terim, hücumu düşünme, rakibe az pozisyon verme ve savunma-orta saha-hücum koordinasyonundan memnun kaldı

Son güncelleme 07:36 | 28 Ocak 2020
Emre Akbaba galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR