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Flamengo, Gabigol’ün bonservisini aldı!
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Flamengo, Gabigol’ün bonservisini aldı!

Brezilya'nın önemli takımlarından Flamengo, Inter'den kiraladığı Gabigol'ün bonservisini 17 milyon Euro'ya aldı. Copa Libertadores'i kazanan takımın kilit ismi olan Brezilyalı forvet 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Avrupa devlerinin radarındaki futbolcu, Flamengo'da kalma kararıyla şaşırtırken "Eğer ulusun iyiliğine olacaksa, kalıyorum" ifadelerini kullandı.

SKOR DIŞ HABER 28 Ocak 2020 20:33

İtalya Serie A takımlarından Inter’den kiralık olarak Flamengo’ya transfer olan ve buradaki performansıyla yeniden yükselişe geçen Gabigol, artık bonservisiyle birlikte Brezilya ekibinde top koşturacak.

4 yıllık sözleşmeye imza atan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet için Inter’e 17 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği açıklandı. Flamengo’daki performansı sonrasında birçok Avrupa deviyle adı anılan yıldız forvet, böylece geleceğini Flamengo’ya emanet etti.

Geçen sezon 59 maça çıkan ve 43 kez ağları sarsan Gabigol’ün transferiyle ilgili resmi duyuru Flamengo’dan geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Gabigol bizim” ifadesine yer verildi.

İmza sonrasında konuşan 23 yaşındaki forvet, “Burada yoğun şeyler yaşıyoruz. Tutkuluyuz, gülüyoruz, acı çekiyoruz, engelleri aşıyoruz. Eğer ulusun iyiliğine olacaksa, kalıyorum” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 20:33 | 28 Ocak 2020
flamengo gabigol İNTER
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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