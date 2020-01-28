SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Bomba iddia! Dünyayı savaşın eşiğine getiren suikastın planlayıcısı düşen uçaktaydı
Fenerbahçe genç oyuncu Barış Alıcı’yı Westerlo’ya kiraladı
Süper Lig

Fenerbahçe genç oyuncu Barış Alıcı’yı Westerlo’ya kiraladı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan genç oyuncusu Barış Alıcı'nın yeni adresi Westerlo oldu.

28 Ocak 2020 14:18

Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonun başında Altınordu’dan transfer ettiği daha sonra Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor’a kiraladığı Barış Alıcı’nın yeni adresi Belçika oldu… Bu sezon Rizespor formasıyla 7 lig maçında toplam 138 dakika forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 1,5 sezonluğuna Westerlo’ya kiralandı.

Fenerbahçe Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika’nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz.”

Son güncelleme 14:18 | 28 Ocak 2020
Barış Alıcı Fenerbahçe westerlo
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR