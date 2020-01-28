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Federer’den mucize dönüş! Hafızalardan çıkmayacak maç
Tenis

Federer’den mucize dönüş! Hafızalardan çıkmayacak maç

Dünyanın en önemli tenis oyuncularından biri olan Roger Federer, dünya 100 numarası Tennys Sandgren ile hafızalardan çıkmayacak bir karşılaşma oynadı.

SKOR DIŞ HABER 28 Ocak 2020 11:13

Avustralya Açık çeyrek final maçında Roger Federer ile Tennys Sandgren, nefes kesen bir karşılaşmaya imza attı. Turnuvanın favorilerinden ‘Ekselansları’ lakaplı Roger Federer, oldukça zor anlar yaşadığı karşılaşmada rakibini 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3’lük setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükselen isim oldu.

Üçüncü sette sakatlanan ve sağlık molası olan Roger Federer, tam kapasite ile oynamamasına rağmen, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Rakibinin 7 kez maçı bitirecek noktaya getirdiği karşılaşmada teslim olmayan Roger Federer, son sete kadar taşıdığı maçta eline geçen ilk maç puanı fırsatında galip geldi. 1512 maçtan hiç çekilmeyen Roger Federer, sakatlığına rağmen yine maçı bırakmadı ve kazanmayı bildi.

Karşılaşma sonrasında Eurosport’a açıklamalarda bulunan Roger Federer, “Kalçamda ve bacağımda kasılma hissettim. Oyuna müdahale edilmesini çok sevmem. Fizyoterapist çağırmayı pek tercih etmem. İlk müdahale içeride yapıldı. Kasılma gibi bir şeydi… Bir de rakibimin maçı bitirmesini bekliyordum açıkçası… Bugün baya şanslıydım. Her zaman mucizelere inanmışımdır” dedi.

Son güncelleme 12:04 | 28 Ocak 2020
Avustralya açık roger federer Tennys Sandgren
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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