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Elazığ’da göçük altından çıkarılan Fenerbahçeli Emir’e duygulandıran sürpriz
Süper Lig

Elazığ’da göçük altından çıkarılan Fenerbahçeli Emir’e duygulandıran sürpriz

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında göçük altından çıkarılan Fenerbahçeli Emir, hayaline kavuştu ve sarı lacivertli futbolcularla görüntülü olarak konuştu.

28 Ocak 2020 21:01

Tüm Türkiye Elazığ’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için birlik olurken Fenerbahçe’den herkesi duygulandıran bir paylaşım geldi.

Deprem sonrası göçük altından çıkarılan ve yaşama tutunan Fenerbahçeli Emir, hastaneye kaldırıltan sonra ilk isteği olarak Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile konuşmak istedi.

Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır, hastanede tedavi gören Emir ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirirken diğer takım oyuncuları da konuşmaya dahil oldu ve duygusal anlar yaşandı.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o paylaşım;

 

 

Son güncelleme 21:10 | 28 Ocak 2020
elazığ Fenerbahçe Fenerbahçeli Emir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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