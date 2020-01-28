Elazığ’da göçük altından çıkarılan Fenerbahçeli Emir’e duygulandıran sürpriz

Tüm Türkiye Elazığ’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için birlik olurken Fenerbahçe’den herkesi duygulandıran bir paylaşım geldi.

Deprem sonrası göçük altından çıkarılan ve yaşama tutunan Fenerbahçeli Emir, hastaneye kaldırıltan sonra ilk isteği olarak Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile konuşmak istedi.

Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır, hastanede tedavi gören Emir ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirirken diğer takım oyuncuları da konuşmaya dahil oldu ve duygusal anlar yaşandı.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o paylaşım;