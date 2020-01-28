Diana Taurasi Kobe Bryant’ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Dünyayı yasa boğan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, yıldız isimleri de derinden etkiledi. Kadın basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan, WNBA’in süperstarı Diana Taurasi, Kobe Bryant’ın hayatını kaybetmesi hakkında yorum yaparken, gözyaşlarına boğuldu. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da terletmiş olan Diana Taurasi, yıkılmış bir şekilde verdiği röportajda Kobe Bryant’ı, herkese büyük katkısı olan, inanılmaz bir insan olarak nitelendirdi.

Şu anda Phoenix Mercury forması giyen Diana Taurasi, ESPN’e gözyaşlarıyla verdiği röportajda “Onun savaşçı kişiliği şehir için büyük anlam taşıyordu. Sanırım herkes onun bu kişiliğinden etkilendi. O da herkese bunun doğru olduğunu bir şekilde gösterdi. Çok ortak noktamız vardı. Basketbola bakış açımız, basketbol oynama şeklimiz. Bu zorlama ile olmadı. Doğal bir ilişkiydi” dedi.

Diana Taurasi remembers Kobe Bryant pic.twitter.com/LF7nbjLkj8 — WNBA (@WNBA) January 28, 2020

WNBA tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Diana Taurasi, ilk 3 maçında 20 sayıyı aşan ilk oyuncu olmayı başaran oyuncu olmayı başardı. 2004 yılında yılın çaylağı ödülüne layık görülen başarılı sporcu, aynı yıl Atina’da düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ABD ulusal takımında yer aldı. Taurasi, ABD Milli Takımı ile 2008, 2012 ve 2016 yıllarında da Olimpiyat altın madalyası kazanmayı başardı.

WNBA’deki ilk sezonunda yılın kadrosuna ve All Star takımına seçilmeyi başaran Diana Taurasi, bir maçta 47 sayı atan ve lig rekorunu egale eden, bir sezonda attığı 860 sayıyla Katie Smith’e ait olan rekoru ele geçiren, WNBA'de 2000 sayıya ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

Taurasi, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında WNBA şampiyonluğu yaşadı. 2006, 2008 ve 2009 sezonlarında WNBA'in sayı kraliçesi olan 28 yaşındaki oyuncu 2009'da normal sezon ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi. Taurasi, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise Galatasaray forması giydi. Taurasi, Türkiye'de lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.

BRYANT BİR HAFTA ÖNCE TAURASI’Yİ ÖVMÜŞTÜ

Kobe Bryant, yaklaşık bir hafta önce yaptığı açıklamada NBA’de oynayabilecek kadın basketbolcular arasında Diana Taurasi’yi de göstermişti.

CNN'e konuşan Bryant, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bence şu anda NBA'de oynayabilecek oyuncular var, gerçekten. Bunu yapabilecek çok yetenekli çok sayıda oyuncu var. Diana Taurasi, Maya Moore, Elena Della Donne. Çok sayıda büyük oyuncu var dolayısıyla NBA oyuncularıyla kesinlikle aşık atabilirler.”