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Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası başvurusu yaptı
Süper Lig

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası başvurusu yaptı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

28 Ocak 2020 12:02

Göztepe ile hafta sonunda İzmir’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek’in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

Beşiktaş Kulübü resmi siteden şu açıklamayı yaptı;

“Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Son güncelleme 12:04 | 28 Ocak 2020
beşiktaş göztepe Türkiye Futbol Federasyonu
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