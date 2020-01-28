Arda Turan’dan Galatasaray açıklaması: ‘Başkan ve Yönetim Kurulu’nun kararına saygı duyuyorum’

Başakşehir ile sözleşmesi feshedilen ve kulüpsüz kalan Arda Turan, Galatasaray’a dönüşünün Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu tarafından veto edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in geri dönmesine yeşil ışık yakmasına rağmen, Başkan ve Yönetim Kurulu’ndan onay alamayan Arda Turan, “Galatasaray Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kararına saygı duyuyorum. Aslolan arda Turan değil Galatasaray’dır. Galatasaray’da bir tartışma yaşanmışsa bu en büyük üzüntüm olacaktır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Bize intikal eden bir şey yok. Ayın 2’sinde 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi” diyerek Arda Turan transferinin planlarında olmadığını açıklamıştı.

İşte Arda Turan’ın açıklaması:

“Türk futbolunun değerli üyeleri, sevgili Galatasaraylılar…

Son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili üzüntülerimi ve düşüncelerimi açıklama ihtiyacı hissettim. Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki, hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı kırmızı olunca da, hayatım boyunca hiçbir talebim, şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid’e de, Barcelona’ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim. Bununla iftihar ettim.

Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var. ben Galatasaray Kulübü’ne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum. Hep öyle de kalacak.

Arda Turan ismi üzerinden Galatasaray’da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü’dür. Ben bunu hiç unutmadım.

Bundan dolayı, Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kararını saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten başta ultrAslan olmak üzere tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorumn. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim.

Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası, çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun içindeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın başarısı için olacak.

Ve değerli spor kamuoyuna

Her bir kulübümüzün, oyuncumuzun başarısı Türk futbolunun başarısı olacaktır. Başta Milli Takımımız olmak üzere sahada ter döken, mücadele eden futbolcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Yüreğim her zaman onlarla birlikte olacak. Saygılarımla”