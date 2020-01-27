Zirve yürüyüşü başladı

Topun ayağa geldikten sonraki süre çok kısadır. Hemen kontrol ve kalenin en zor yerine topu göndermek için en fazla 3 saniyeniz vardır. Vurursunuz ve gol olur. Ama eski bir deyiş vardır: “Golcü olunmaz, golcü doğulur.” Nesli süratle tükenen, gol atma hissi çok yüksek golcüler arasında olan Falcao iyiyse, tek başına çok galibiyet getirir.

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlardaki bir numaralı madde, takım oyunu disiplini ve saha parselinde taviz vermeyen anlayışıdır. Bu sezon Konyaspor beni en çok şaşırtan ekiplerin başında yer alıyor. Kendi evinde bu kadar baskı yiyip pozisyon vermek, Aykut Kocaman'ın tarzı değil.

Galatasaray’ın maça başlarken verdiği mesaj çok açıktı: Ben bugün kazanmak istiyorum! Maçı sanki İstanbul'da oynuyordu sarı-kırmızılılar.

Solda Saracchi ve Ömer, iyi oynayan sol ayakların neler yapabileceğini çok iyi gösterdi. Emre Akbaba yeni transfer gibi oynamaya devam ediyor. Lemina ve Seri uyumu devam ederse, orta alan üstünlüğünü rakip sizden alamaz. Feghouli, konsantrasyonunu üst seviyede tuttuğu maçlarda büyük bir güç olarak ortaya çıkıyor.

İkinci devre kontrolü tercih etti Galatasaray. Kendi evindeki maçın ikinci yarısına teknik direktör motivasyonu ile iyi başlayan Konyaspor, Falcao'nun sakatlanıp çıkmasıyla yüklendi. Bu görüntünün adına ‘Nafile çabalar' diyoruz.

Defans güvenliği unutulursa evinizde 3 de yersiniz 4 de.

Rahat kazandı Galatasaray. Bir tek mesele var: Artık tam huzur gerekiyor.

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