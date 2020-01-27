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Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zamana ertelendi? Malatya Trabzon maçı ne zaman oynanacak?
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zamana ertelendi? Malatya Trabzon maçı ne zaman oynanacak?

Elazığ'da yaşanan depremin Malatya'yı da etkilemesi nedeniyle bu hafta oynanacak olan Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi. Normalde TFF fikstürüne göre bu hafta oynanması gereken Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...

27 Ocak 2020 10:55

TFF’nin açıklamasına göre; Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

 

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.

YENİ MALATYASPOR TEPKİ GÖSTERDİ

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında Pazartesi günü oynanması gereken karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla ertelendi. TFF, “Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle” diyerek bu kararı açıklarken, ev sahibi takımın başkandı Adil Gevrek, kararı tepki gösterdi.

Son güncelleme 10:59 | 27 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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