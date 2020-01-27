Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zamana ertelendi? Malatya Trabzon maçı ne zaman oynanacak?

TFF’nin açıklamasına göre; Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.

YENİ MALATYASPOR TEPKİ GÖSTERDİ

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında Pazartesi günü oynanması gereken karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla ertelendi. TFF, “Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle” diyerek bu kararı açıklarken, ev sahibi takımın başkandı Adil Gevrek, kararı tepki gösterdi.