Yeni stat yeni sinerji

Beşiktaş bu yıl bir takımın yaşayabileceği tüm sorunları yaşadı. Böyle bir süreçte ve bu kadar değişkenlikte bir takımın başarılı olmasını beklemek hayalcilik olurdu.

1)Başkanı ve yönetim kurulu alınan kötü sonuçlardan sonra değişmek zorunda kaldı.

2) Alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktörünü değiştirmek zorunda kaldı.

3) Elindeki para edecek iki futbolcu Ljajic ve Vida'yı satmak için menajerlere başvurup onlardan gelecek para ile transfer yapmak zorunluluğu doğdu.

4) Kulüpteki ekonomik sorunlar o kadar büyük ki bunu yaşayan futbolcular sahaya gerçek performanslarını ortaya koyacak bir zihinsel hazırlığa sahip değillerdi. Ancak performanslarının yüzde 50'si ile kerhen oynayabiliyorlardı.

Bu kadar çok problem ve değişkenlikleri bir yılda yaşayan bir takımdan şampiyonluğa oynamasını bekleyemeyiz.

Beşiktaş 4-2-3-1 sistemini oynarken sahaya sürmüş olduğu sporcuların özellikleri bu sisteme uymamakta. Yine söylüyorum Diaby'den 10 numara olmaz. Bırakın Talisca'yı Ljajic bile olamaz. Hâlâ bu sprinter özelliği olan oyuncunun Burak'ın arkasında dar alanda oynaması hem kendisini bitirmekte hem de Beşiktaş'ı 10 kişi oynatmakta. Skor 2-1'ken hâlâ Beşiktaş etkili hücumlar yapamıyorken Umut ve Güven gibi santrforların varken onları oyuna sokup hücum gücünü hareketlendirmek gerekirken sağ ve sol bekleri değiştirmek oyuna hiçbir katkı sağlamadı. Adeta mağlubiyet ve başarısızlığı kabullenmiş bir durum ortaya çıkardı.

Müsabaka başlarken Göztepe'nin kazanacağını söyledim. Göztepe tam kapasitesini ortaya koyan, fizik gücü yüksek bir takım. Aynı zamanda da Beşiktaş mücadelesine çok iyi hazırlanmış. Taktik ve oyun disipliniyle beraber yeni stadyumun ortaya koyduğu olağanüstü sinerji adeta Göztepe'yi ateşledi. Taraftarıyla bütünleştirdi. İzmir'e ve Göztepe'ye yakışan bu statta rakiplerin işi zor.

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