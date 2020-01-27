Trabzonspor ve Başakşehir’de hedef Manuel Da Costa!

Devre arası transfer döneminde stoper takviyesi isteyen Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’de Manuel Da Costa harekâtı başladı… Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehşir’in 4 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’a sattığı Faslı stoper için yeniden Türkiye’ye dönüş yolu açıldı. Al İttihad ile sözleşmesini fesheden ve şu anda bonservisi elinde olan oyuncu için Başakşehir ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Savunmaya lider özellikli bir isim arayan Trabzonspor 33 yaşındaki tecrübeli isme ilk teklifini yaptı. Da Costa'yı yeniden kadrosunda görmek isteyen Medipol Başakşehir de yabancı kontenjanında yer açarak transferi gerçekleştirmek istiyor. Miguel Vieira ile yolları ayırma planları yapan Boz Baykuşlar ayrılığın gerçekleşmesi halinde Da Costa için resmi girişimlere başlayacak.

Başakşehir, geçen sezon Faslı stoperi sattıktan sonra Epureanu'nun da sakatlanması nedeniyle savunmada sıkıntılar yaşamış ve şampiyonluktan olmuştu. Süper Lig’de 72 maça çıkan Manuel da Costa 11 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. (SKOR)