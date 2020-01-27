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Son Dakika: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti...
Son dakika | Kobe Bryant’ın ölüm haberi sonrası Trump’dan ilk tepki
NBA

Son dakika | Kobe Bryant’ın ölüm haberi sonrası Trump’dan ilk tepki

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Trump açıklamasında 'Korkunç bir haber' ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Barrack Obama da feci kaza ile paylaşımda bulundu.

27 Ocak 2020 00:52

Efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazası tüm dünyada büyük bir sarsıntı yaratırken ABD Başkanı Donald Trump da acı habere ilk tepki veren isimlerden biri oldu…

41 yaşındaki Bryant’ın 13 yaşındaki kızı ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaliforniya’da meydana gelen kazanın basında servis edilmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Basketbolun efsanesi Kobe Bryant ve üç kişinin Kaliforniya’daki helikopter kazasında öldüğü yönünde haberler var. Korkunç bir haber!” ifadelerini kullandı.

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OBAMA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Trump’tan öncesi ABD Başkanı Barrack Obama da Kobe Bryant’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

“Kobe Bryant sahada ve saha dışında bir efsaneydi. Gianna’nın da hayatını kaybetmesi biz anne babalara ekstra üzüntü yaşattı. Michelle ve ben, bu inanılmaz acı veren günde, Vanessa ile tüm Bryant ailesine sevgilerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz.”

Son güncelleme 01:12 | 27 Ocak 2020
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