Son dakika | Kobe Bryant’ın ölüm haberi sonrası Trump’dan ilk tepki

Efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazası tüm dünyada büyük bir sarsıntı yaratırken ABD Başkanı Donald Trump da acı habere ilk tepki veren isimlerden biri oldu…

41 yaşındaki Bryant’ın 13 yaşındaki kızı ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaliforniya’da meydana gelen kazanın basında servis edilmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Basketbolun efsanesi Kobe Bryant ve üç kişinin Kaliforniya’daki helikopter kazasında öldüğü yönünde haberler var. Korkunç bir haber!” ifadelerini kullandı.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

OBAMA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Trump’tan öncesi ABD Başkanı Barrack Obama da Kobe Bryant’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

“Kobe Bryant sahada ve saha dışında bir efsaneydi. Gianna’nın da hayatını kaybetmesi biz anne babalara ekstra üzüntü yaşattı. Michelle ve ben, bu inanılmaz acı veren günde, Vanessa ile tüm Bryant ailesine sevgilerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz.”

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020