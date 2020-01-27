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Süper Lig

Son dakika… Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi! 1.5 yıllık anlaşma…

Son dakika... Beşiktaş Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Vodafone Park'a davet edilen 47 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

27 Ocak 2020 16:16

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen ilk isim olan Sergen Yalçın siyah beyazlı takımın yeni hocası oldu. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park’ta bir araya geldi. Toplantıya ilerleyen saatlerde Sergen Yalçın da davet edildi.

Yapılan zirvenin ardından 47 yaşındaki Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor…

Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın 15 Ocak 2020’de görevden ayrıldı.

Altyapısından yetiştiği ve yıllarca kaptanlık yaptığı kulübüne teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın 2009 yılında siyah beyazlı kulüpte U21 takımını çalıştırmıştı.

‘BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ’

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın daha önce Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırdığı dönemde basın mensuplarının siyah beyazlı camiaya dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine ‘Bir gün kavuşacağız’ diyerek karşılık vermişti.

Son güncelleme 16:50 | 27 Ocak 2020
anlaşma beşiktaş sergen yalçın SON dakika
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