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Son dakika… Beşiktaş Oğuzhan Özyakup için Feyenoord ile anlaşmaya vardı
Süper Lig

Son dakika… Beşiktaş Oğuzhan Özyakup için Feyenoord ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta uzun süredir eski formunu arayan ve forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup yuvadan ayrılıyor... Siyah beyazlı kulüp Oğuzhan'ın kiralamak için Feyenoord Kulübü ile anlaşmaya vardı.

27 Ocak 2020 15:33

Beşiktaş’ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda… 8 yıldır Beşiktaş forması giyen Milli futbolcu doğduğu ülkeye dönüyor. Beşiktaş’ta uzun süredir eski günlerini arayan ve forma şansı bulamayan Özyakup EURO 2020 öncesi Feyenoord’a kiralanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Deneyimli futbolcunun Eredivisie’de mücadele eden Feyenoord’a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İki kulüp arasında sözleşme konusunda anlaşmanın sağlandığı ve Oğuzhan’ın da kabul etmesi durumunda transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.

Son güncelleme 15:40 | 27 Ocak 2020
anlaşma beşiktaş feyenoord kiralık Oğuzhan
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