SON DAKİKA Başakşehir’de ayrılık! TFF 1. Lig ekibine kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Ganalı futbolcu Attamah ile yollarını ayırdı. Attamah’ın TFF 1. Lig’de mücadele eden Fatih Karagümrük’e kiralandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır.

Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca ‘iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir.

Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.”