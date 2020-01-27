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Sivasspor Rizespor maçı saat kaçta? Lider Rize’yi konuk ediyor…
Yeni Malatyaspor

Sivasspor Rizespor maçı saat kaçta? Lider Rize’yi konuk ediyor…

Büyük bir çıkış yakalayan Sivasspor liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Sivasspor bu akşam Rizespor'u ağırlayacak. Sivasspor Rizespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte liderin önemli sınavı hakkında detaylar...

27 Ocak 2020 12:17

Sivasspor Rizespor maçı için geri sayım başladı. Lider Sivasspor zirvedeki yerini korumak için 3 puan almak istiyor. Peki Karadeniz temsilcisi Rizespor ve Sivasspor’un karşılaşması saat kaçta başlayacak?

SİVASSPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

SİVASSPOR 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de 10 maçtır yenilmeyen ve 21 maçtır aralıksız gol atan lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak.

Son güncelleme 12:17 | 27 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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