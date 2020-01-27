Sivasspor Rizespor maçı saat kaçta? Lider Rize’yi konuk ediyor…

Sivasspor Rizespor maçı için geri sayım başladı. Lider Sivasspor zirvedeki yerini korumak için 3 puan almak istiyor. Peki Karadeniz temsilcisi Rizespor ve Sivasspor’un karşılaşması saat kaçta başlayacak?

SİVASSPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

SİVASSPOR 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de 10 maçtır yenilmeyen ve 21 maçtır aralıksız gol atan lider Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak.