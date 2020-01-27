Shaquille O’Neal, Kobe Bryant’a böyle veda etti: ‘Kardeşim, partnerim, kankam…’

NBA efsanesi Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberi gündemi sarsarken başsağlığı mesajları da peş peşe paylaşılıyor. Yıllardır Kobe Bryant’la bir kavgalı bir barışık bir ilişki içerisinde olan Shaquille O’Neal de 41 yaşındaki efsanenin ölüm haberi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Son dakika... Dünyayı şoke eden haber! Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti... Son dakika... ABD basınında yer alan haberlere göre eski yıldız basketbolcu NBA efsanesi Kobe Bryant (41), Kaliforniya`da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Shaq, “Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine başsağlığı diliyorum. ÇOK KÖTÜYÜM ŞU AN!” ifadelerini kullandı.

Shaq ve Kobe ikilisi birlikte Los Angeles Lakers forması giydikleri dönemde NBA’i domine etmişlerdi. Lakers’ın 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç kez şampiyonluk elde ettiği kadroda yıldız isimler olarak Shaq ve Kobe takımı sırtlamıştı.