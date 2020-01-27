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MKE Ankaragücü’nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!
Süper Lig

MKE Ankaragücü’nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!

Topladığı 13 puanla Süper Lig'de 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

27 Ocak 2020 20:42

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan’dan boşalan teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay getirildi.

Ankaragücü’nün resmi sosyal medya kanallarından yapılan paylaşımda, “Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.

61 yaşındaki teknik direktör son olarak geçen sezon Osmanlıspor’u çalıştırmıştı. Akçay’ın kariyerinde Trabzonspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Akhisarspor gibi Süper Lig ekipleri bulunuyor.

Son güncelleme 20:42 | 27 Ocak 2020
MKE Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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