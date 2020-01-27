MKE Ankaragücü’nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde Mustafa Kaplan’dan boşalan teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay getirildi.

Ankaragücü’nün resmi sosyal medya kanallarından yapılan paylaşımda, “Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.

61 yaşındaki teknik direktör son olarak geçen sezon Osmanlıspor’u çalıştırmıştı. Akçay’ın kariyerinde Trabzonspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Akhisarspor gibi Süper Lig ekipleri bulunuyor.