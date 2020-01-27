Milliler’e yeni sporsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kiğılı ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde Türk sporunun devlerini bir araya getiren lansmana, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem'in yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Erkek Voleybol Takım kaptanı Selçuk Keskin, milli oyuncular Simge Aköz ile Burutay Subaşı katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile iş birliğinde bulunacak olan Kiğılı, sponsorluk kapsamında milli takım oyuncuları ve teknik heyetine, sezon boyunca, yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için giyim malzemeleri tedarik edecek. Kiğılı, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakalarında görev yapan 70 A ve AB Klasman hakem ve 230 müsabaka gözlemcisinin de takım elbise sponsoru olarak destek verecek.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı lansmana dair, “Fenerbahçe ile başladığımız voleybol serüvenimizi, Türkiye Voleybol Federasyonu sponsorluğumuzla sürdürüyoruz. Milli takımlarımızın birbirinden değerli oyuncuları, dünya arenasında bizleri her daim gururlandırmıştır. Bu gurura ortak olmanın heyecanını yaşıyorum. Gurur, mutluluk, centilmenlik ve birlik-beraberlik unsurlarının hakim olduğu Türk voleybolunun buradaki her bir paydaşına, yüreği ülke sevgisiyle çarpan bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreninin sonunda; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'ya voleybola desteğinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Spor gazetecilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem'e milli forma takdim ederken, etkinlik, milli takım sporcularının yer aldığı hatıra fotoğrafı ile son buldu.

“Anlaşmamızın uzun yıllar devam etmesi ortak arzumuzdur”

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye Voleybol Federasyonu olarak önemli bir sponsorluk anlaşmasına daha imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kiğılı arasındaki yeni iş birliği, burada atılan imzalarla resmiyete dökülecek. Başarıya giden yolda, sponsorların destekleri her zaman çok büyük bir güç kaynağıdır. Türk sporu ve Türk voleybolunun daha iyi yerlere gelmesi için birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanında lider, toplumla buluşma becerisi yüksek, enerjisi voleybolun enerjisiyle uyan özel markalarla bir araya gelmek, bize duygusal anlamda da destek katıyor. Hepinizin bildiği gibi, spor ve modanın en büyük ortak noktası ilham vermektir. Millilerimiz, gençlere ve genç hissedenlere her zaman örnek teşkil etmiştir. Bu anlamda saha dışında da özgüvenlerini yansıtan ve kendilerini rahat hissettikleri bir koleksiyona sahip olmak onlar için de çok önemli. Bu kapsamda, Türk voleyboluna gösterdikleri değerli ilgi ve katkılardan dolayı bir kez daha Sayın Abdullah Kiğılı'ya, Sayın Hilal Suerdem'e ve Kiğılı ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. İki dev markanın bir araya geldiği bu anlaşmanın, karşılıklı memnuniyetlerle uzun yıllar devam etmesi ortak arzumuzdur.”