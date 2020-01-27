Michael Jordan: Kobe Bryant’ı çok sevdim, kardeşimdi!

NBA efsanesi Kobe Bryant’ın ölümü sonra bir diğer efsane Michael Jordan’dan duygusal bir mesaj geldi.

Jordan, küçük kardeşi gibi gördüğü Kobe için şu ifadeleri kullandı;

“Kobe ve kızı Gianna’nın trajik haberini aldıktan sonraki şoku atlatamıyorum. Kelimeler ne hissettiğimi ve acımı tarif edemez. Kobe’yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu.”

Shaquille O`Neal, Kobe Bryant`a böyle veda etti: `Kardeşim, partnerim, kankam...` Kobe Bryant`ın hayatını kaybettiği haberi dünya gündemini değiştirirken Shaquille O`Neal da acı haberle ilgili bir paylaşımda bulundu. Aralarında her zaman bir sevgi-nefret ilişkisi olduğu bilinen iki efsaneden Kobe, 41 yaşında yaşamını yitirirken Shaq, Seni seviyorum kardeşim sözleriyle Kobe`ye veda etti. İlgili Haberi Oku