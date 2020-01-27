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Mert Hakan Yandaş: ‘Hakemler bizi tersliyorlar!’
Süper Lig

Mert Hakan Yandaş: ‘Hakemler bizi tersliyorlar!’

Demir Grup Sivasspor Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, "Hakemlerimiz çok garip. Sağ bek üç dakika yatıyor, dört dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar" dedi.

27 Ocak 2020 22:54

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, konuğu Çaykur Rizespor’la 90+3’te Yasin Öztekin’in golüyle 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

‘Hakemlerimiz çok garip’

Mert Hakan, “Türkiye’de iyi futbol oynamaya çalışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek üç dakika yatıyor, dört dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar” dedi.

Sezonun öne çıkan isimlerinden olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:54 | 27 Ocak 2020
Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor Mert Hakan Yandaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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