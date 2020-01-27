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Son Dakika: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti...
Kobe Bryant Soma faciasının acısını paylaşmıştı!
NBA

Kobe Bryant Soma faciasının acısını paylaşmıştı!

Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın 2014 yılında Soma'da yaşanan maden faciasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı ölümünün ardından Türkiye'de en çok paylaşılan twitlerden biri oldu.

27 Ocak 2020 07:36

Helikopter kazasında hayatını kaybeden, basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant’ın Soma’da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Twitter’dan o dönemde attığı tweette Kobe, “Dualarım ve aklım, Soma’da yaşanan maden faciasından etkilenenlerle birlikte…” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:

27 Ocak 2020 Shaquille O`Neal, Kobe Bryant`a böyle veda etti: `Kardeşim, partnerim, kankam...` Kobe Bryant`ın hayatını kaybettiği haberi dünya gündemini değiştirirken Shaquille O`Neal da acı haberle ilgili bir paylaşımda bulundu. Aralarında her zaman bir sevgi-nefret ilişkisi olduğu bilinen iki efsaneden Kobe, 41 yaşında yaşamını yitirirken Shaq, Seni seviyorum kardeşim sözleriyle Kobe`ye veda etti. İlgili Haberi Oku

 

27 Ocak 2020 Michael Jordan: Kobe Bryant`ı çok sevdim, kardeşimdi! Dünyada şok etkisi yaratan Kobe Bryant`ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından basketbolun yaşayan efsanesi Michael Jordan yazılı açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:36 | 27 Ocak 2020
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