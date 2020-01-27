Kobe Bryant Soma faciasının acısını paylaşmıştı!

Helikopter kazasında hayatını kaybeden, basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant’ın Soma’da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Twitter’dan o dönemde attığı tweette Kobe, “Dualarım ve aklım, Soma’da yaşanan maden faciasından etkilenenlerle birlikte…” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:

My thoughts and prayers continue to be with those affected in the mining disaster in Soma — Kobe Bryant (@kobebryant) May 20, 2014

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